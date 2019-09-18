У Чернівецькій області блокували контрабанду алкогольних напоїв та сигарет

У Чернівецькій області правоохоронці блокували виробництво підпільних алкогольних напоїв та сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що незаконний товар виготовлявся з нелегально ввезеного в країну сировини низької якості.

"Підпільні цехи були обладнані п'ятьма місцевими жителями на території домогосподарств і в орендованих складських приміщеннях", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків оперативники виявили 13 тонн спирту невідомого походження, понад 4 тисячі пляшок підроблених алкогольних напоїв, а також майже 25 тисяч пачок контрафактних сигарет.

Згідно з попередніми оцінками, загальна вартість вилученої продукції становить понад 2 млн гривень.

"Готовий фальсифікат під виглядом відомих брендів з фальшивими акцизними марками зловмисники збували оптом і в роздріб через мережу закладів харчування і торгівлі", - розповіли в СБУ.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила на зловживання службовим становищем групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці. За результатами експертизи, тільки в 2019 році з-за дій зловмисників державному бюджету завдано збитків майже на 900 000 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві. Колишній заступник керівника Харківського авіапідприємства незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу, із-за чого завдав збитків державі на 5,5 мільйонів гривень.