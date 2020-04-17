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В Черновицкой области почти 100 новых случаев заражения COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 04:13
В Черновицкой области почти 100 новых случаев заражения COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество заболеваний в Черновицкой области достигло 758 человек

В Черновицкой области 16 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Больше всего инфицированных среди жителей Черновцов - 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 - из Глыбоцкого.

Общее количество заболеваний в Черновицкой области достигло 758 человек.

Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 жителей области. Выздоровели - 25 человек.

COVID-19 подтвердили в 7 священнослужителей, еще у двоих - подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

"В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ", - добавили в ОГА.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля Центр общественного здоровья Украины подтвердил 4161 случай заболевания COVID-19. При этом 186 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано почти 400 новых случаев.

В Ровенской области 16 апреля лабораторно подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусом, при этом за сутки от инфекции умер один человек.

Кроме того, 16 апреля в Одесской области подтвердили 20 новых случаев коронавируса. Двое больных были обнаружены непосредственно в Одессе.

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