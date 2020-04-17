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У Чернівецькій області майже 100 нових випадків зараження COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 04:13
У Чернівецькій області майже 100 нових випадків зараження COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість захворювань у Чернівецькій області досягла 758 осіб

У Чернівецькій області 16 квітня зафіксували 96 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Найбільше інфікованих серед жителів Чернівців - 35 осіб. Ще 20 осіб з Хотинського району, 18 - з Глибоцького.

Загальна кількість захворювань у Чернівецькій області досягла 758 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 11 жителів області. Одужали - 25 осіб.

COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох - підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.

"У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ", - додали в ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня Центр громадського здоров'я України підтвердив 4161 випадок захворювання COVID-19. При цьому 186 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано майже 400 нових випадків.

У Рівненській області 16 квітня лабораторно підтвердили 23 нових випадки захворювання коронавірусом, при цьому за добу від інфекції померла одна особа.

Крім того, 16 квітня в Одеській області підтвердили 20 нових випадків коронавірусу. Двоє хворих були виявлені безпосередньо в Одесі.

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