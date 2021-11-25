UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

К Черному морю направляется ракетный эсминец ВМС США

Автор: Анастасия Рокитна

К Черному морю направляется американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Напомним, Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе.

С конца октября до Черного моря начали заходить корабли США для учений с партнерами по НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЧерное море