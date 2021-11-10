ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе

Новина українською →
Москва, Среда 10 ноября 2021 10:49
Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе Фото: в Черное море зашел флагманский командный корабль США Mount Whitney (navy.mil)
Автор: Юлия Бойко

Министерство обороны Российской Федерации считает военные учения США в Черном море изучением предполагаемого театра военных действий. В частности, на случай подготовки Украиной наступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - сообщили в Минобороны РФ.

Также, по версии Москвы, учения являются якобы дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе с целью "военного освоения территории Украины".

Напомним, ранее Россия провела учения противолодочных кораблей и подводных лодок на одном из полигонов Черного моря на фоне захода в акваторию двух американских боевых кораблей.

С конца октября в Черное море начали заходить корабли США для учений с партнерами по НАТО.

Отметим, западные СМИ также отмечают, что Россия стягивает войска к украинским границам, в частности танковые подразделения. По данным лондонской разведывательной компании Janes, батальон танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донбасс
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны