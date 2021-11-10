Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе
Министерство обороны Российской Федерации считает военные учения США в Черном море изучением предполагаемого театра военных действий. В частности, на случай подготовки Украиной наступления на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - сообщили в Минобороны РФ.
Также, по версии Москвы, учения являются якобы дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе с целью "военного освоения территории Украины".
Напомним, ранее Россия провела учения противолодочных кораблей и подводных лодок на одном из полигонов Черного моря на фоне захода в акваторию двух американских боевых кораблей.
С конца октября в Черное море начали заходить корабли США для учений с партнерами по НАТО.
Отметим, западные СМИ также отмечают, что Россия стягивает войска к украинским границам, в частности танковые подразделения. По данным лондонской разведывательной компании Janes, батальон танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области.