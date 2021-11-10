Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе

Министерство обороны Российской Федерации считает военные учения США в Черном море изучением предполагаемого театра военных действий. В частности, на случай подготовки Украиной наступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - сообщили в Минобороны РФ. Также, по версии Москвы, учения являются якобы дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе с целью "военного освоения территории Украины".