До Чорного моря прямує ракетний есмінець ВМС США

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Шостого флоту ВМС США.
USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.
Нагадаємо, Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі.
З кінця жовтня до Чорного моря почали заходити кораблі США для навчань з партнерами по НАТО.