RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До Чорного моря прямує ракетний есмінець ВМС США

Автор: Анастасія Рокитна

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Шостого флоту ВМС США.

USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.

Нагадаємо, Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі.

З кінця жовтня до Чорного моря почали заходити кораблі США для навчань з партнерами по НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЧорне море