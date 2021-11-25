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К Черному морю направляется ракетный эсминец ВМС США

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 10:13
К Черному морю направляется ракетный эсминец ВМС США Фото: к Черному морю направляется ракетный эсминец США (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Анастасия Рокитна

К Черному морю направляется американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Напомним, Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе.

С конца октября до Черного моря начали заходить корабли США для учений с партнерами по НАТО.

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