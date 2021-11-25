К Черному морю направляется ракетный эсминец ВМС США
Фото: к Черному морю направляется ракетный эсминец США (twitter.com/USNavyEurope)
К Черному морю направляется американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Шестого флота ВМС США.
USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Напомним, Россия связала учения США в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе.
С конца октября до Черного моря начали заходить корабли США для учений с партнерами по НАТО.