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До Чорного моря прямує ракетний есмінець ВМС США

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 10:13
До Чорного моря прямує ракетний есмінець ВМС США Фото: до Чорного моря прямує ракетний есмінець США (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Анастасія Рокитна

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Шостого флоту ВМС США.

USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.

Нагадаємо, Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі.

З кінця жовтня до Чорного моря почали заходити кораблі США для навчань з партнерами по НАТО.

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