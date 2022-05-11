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В Черноморской зоне угроза высадки вражеского десанта остается высокой, - Генштаб

Фото: Россия может начать морской десант на побережье Украины (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Угроза проведения российскими войсками морской десантной операции в Черноморском регионе все еще остается реальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадного генерала Алексея Громова.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам центральной части нашей страны", - рассказал Громов.

Также он добавил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям. В последнее время особенно сильно от ракетных ударов пострадала железнодорожная инфраструктура.

Ранее мы сообщали, что в акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки. Генштаб предупреждает о высоком риске обстрелов.

Также мы писали, что украинские военные у берегов Одессы потопили гордость Черноморского флота РФ - новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Для этой цели была проведена целая спецоперация.

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Черное мореЧерноморский флотГенштаб ВСУВойна России против Украины