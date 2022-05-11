В Черноморской зоне угроза высадки вражеского десанта остается высокой, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадного генерала Алексея Громова.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам центральной части нашей страны", - рассказал Громов.

Также он добавил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям. В последнее время особенно сильно от ракетных ударов пострадала железнодорожная инфраструктура.