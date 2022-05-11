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У Чорноморській зоні загроза висадки ворожого десанту залишається високою, - Генштаб

Фото: Росія може розпочати морський десант на узбережжі України (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Загроза проведення російськими військами морської десантної операції у Чорноморському регіоні досі залишається реальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова.

"Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного, Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни супротивника, які здійснюють підтримку його наземних військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають ударів високоточною зброєю по об'єктах центральної частини нашої країни", - розповів Громов.

Також він додав, що противник не припиняє завдавати авіаційних та ракетних ударів морського та повітряного базування, у тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації, по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мереж. Останнім часом особливо сильно від ракетних ударів постраждала залізнична інфраструктура.

Раніше ми повідомляли, що в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії виконують завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Генштаб попереджає про високий ризик обстрілу.

Також ми писали, що українські військові біля берегів Одеси потопили гордість Чорноморського флоту РФ – найновіший патрульний корабель проекту 22160 "Василь Биков". З цією метою було проведено цілу спецоперацію.

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