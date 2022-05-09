ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В акватории Черного и Азовского морей корабли РФ ведут разведку, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 19:09
В акватории Черного и Азовского морей корабли РФ ведут разведку, - Генштаб Фото: корабли РФ (dfnk.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки. Генштаб предупреждает о высоком риске обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Практически вдоль всей линии соприкосновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций наших войск. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный “режим тишины”, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода “Азовсталь”, - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, на фоне парада к 9 мая, который оккупанты организовали в Мариуполе, вокруг "Азовстали" продолжают идти бои. Сейчас российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта