На Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов

Многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить. Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

"Многие контрабандисты начали более искусно маскироваться и уходить от таможенных платежей. Если раньше они работали по принципу - завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром и т.д, то сейчас они работают более искусно", - сказал Александр Щуцкий.

По его словам, в таком случае контрабандистам не обязательно быть в сговоре с таможенниками.

"Когда псевдо-офис находится где-то в Китае или Турции, который формирует партию товара, его цену и этот "пакет" подают к оформлению - не обязательно кого-то подкупать. Борьба с такими контрабандистами — это достаточно тонкая интеллектуальная работа", - добавил Щуцкий.

На уточняющий вопрос, готова ли новая таможня к такой интеллектуальной работе, Щуцкий заявил, что готова, но для этого потребуется время.

"Потому что иностранные партнеры по-разному помогают в этой борьбе. Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа. В результате, таможня вынуждена использовать другие механизмы и находить факты, подтверждающие, что цена была занижена или еще хуже – к нам заехал не тот товар, который выезжал из страны-экспортера. Кроме того, нужно понимать, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами. У них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне", - подытожил и.о. начальника Черноморской таможни.

Напомним, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.

По словам председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова, все 16 начальников объединенных таможен были назначены временно исполняющими обязанности.

Как писало РБК-Украина, ранее Максим Нефедов заявил об угрозах, которые поступают руководителям таможни со стороны криминалитета.