На Чорноморської митниці розповіли про нові схеми контрабандистів

Багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки Чорноморської митниці, яка об'єднує Херсонське та Миколаївське відділення, Олександр Щуцький.

"Багато контрабандисти почали більш майстерно маскуватися і йти від митних платежів. Якщо раніше вони працювали за принципом - завезли товар, спробували його замаскувати, "перемиксовать" з іншим товаром і т.д, то зараз вони працюють більш майстерно", - сказав Олександр Щуцький.

За його словами, в такому випадку контрабандистам не обов'язково бути в змові з митниками.

"Коли псевдо-офіс знаходиться десь в Китаї або Туреччині, який формує партію товару, його ціну і цей "пакет" подають до оформлення - не обов'язково когось підкуповувати. Боротьба з такими контрабандистами - це досить тонка інтелектуальна робота", - додав Щуцький.

На уточнююче запитання, чи готова нова митниця до такої інтелектуальної роботи, Щуцький заявив, що готова, але для цього потрібен час.

"Тому що іноземні партнери по-різному допомагають у цій боротьбі. Деякі запити, які ми відправляємо в той же Китай, в більшості випадків залишаються без відповіді. В результаті, митниця змушена використовувати інші механізми і знаходити факти, які підтверджують, що ціна була занижена або ще гірше – до нас заїхав не той товар, який виїжджав з країни-експортера. Крім того, потрібно розуміти, що контрабанда в Україні будувалася не протягом місяця або двох, багато контрабандистів за ці роки вже встигли стати мультимільйонерами. У них ресурсів вистачить на будь-яку "війну" по відношенню до митниці", - підсумував в.о. начальника Чорноморської митниці.

Нагадаємо, Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.

За словами голови Державної митної служби України Максима Нефьодова, усі 16 начальників об'єднаних митниць були призначені тимчасово виконуючими обов'язки.

Як писало РБК-Украина, раніше Максим Нефьодов заявив про погрози, які надходять керівникам митниці з боку криміналітету.