В Черноморской операционной зоне остаются около 20 российских кораблей с подлодками

В Черноморской операционной зоне остается угроза совершения российскими войсками со своих кораблей и подводных лодок ракетных ударов по территории Украины.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные Воздушного командования "Юг".

Противник в Черном море также продолжает блокировать судоходство, проводит воздушную разведку и изучает надводную обстановку.

Отмечается, что они продолжают нести угрозу ракетных атак почти по всей территории нашей страны.

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 апреля российские нанесли ракетный удар по Одессе с самолетов стратегической авиации ТУ-95, в результате чего погибли 8 человек, в том числе маленький ребенок. Также были повреждены объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом и кладбище.

Позже вечером войска РФ нанесли новый удар по Одесской области - вражеские ракеты, запущенные с моря в направлении порта Южный, были сбиты силами ПВО.

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