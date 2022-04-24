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В Черноморской операционной зоне остаются около 20 российских кораблей с подлодками

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Воскресенье 24 апреля 2022 05:03
В Черноморской операционной зоне остаются около 20 российских кораблей с подлодками Фото: корабли РФ в Черноморской операционной зоне (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Черноморской операционной зоне остается угроза совершения российскими войсками со своих кораблей и подводных лодок ракетных ударов по территории Украины.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Воздушного командования "Юг".

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они продолжают нести угрозу ракетных атак почти по всей территории нашей страны.

Противник в Черном море также продолжает блокировать судоходство, проводит воздушную разведку и изучает надводную обстановку.

Ранее сообщалось, что 23 апреля российские нанесли ракетный удар по Одессе с самолетов стратегической авиации ТУ-95, в результате чего погибли 8 человек, в том числе маленький ребенок. Также были повреждены объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом и кладбище.

Позже вечером войска РФ нанесли новый удар по Одесской области - вражеские ракеты, запущенные с моря в направлении порта Южный, были сбиты силами ПВО.

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