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У Чорноморській операційній зоні залишаються близько 20 російських кораблів із субмаринами

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Неділя 24 квітня 2022 05:03
У Чорноморській операційній зоні залишаються близько 20 російських кораблів із субмаринами Фото: кораблі РФ в Чорноморській операційній зоні (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

У Чорноморській операційній зоні залишається загроза здійснення російськими військами зі своїх кораблів і підводних човнів ракетних ударів по території України.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Повітряного командування "Південь".

"В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони продовжують нести загрозу ракетних атак майже по всій території нашої країни.

Противник в Чорному морі також продовжує блокувати судноплавство, проводить повітряну розвідку і вивчає надводну обстановку.

Раніше повідомлялося, що 23 квітня російські завдали ракетного удару по Одесі з літаків стратегічної авіації ТУ-95, в результаті чого загинули 8 людей, у тому числі маленька дитина. Також були пошкоджені об'єкти інфраструктури міста, серед яких багатоповерховий житловий будинок і кладовище.

Пізніше ввечері війська РФ завдали нового удару по Одеській області - ворожі ракети, запущені з моря в напрямку порту Південний, були збиті силами ППО.

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