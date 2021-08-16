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В Черноморском регионе Турции в результате наводнения погибли 70 человек

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Турция, Понедельник 16 августа 2021 14:31
В Черноморском регионе Турции в результате наводнения погибли 70 человек Фото: В Турции в результате наводнения погибли 70 человек (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Валерия Полищук

В Черноморском регионе Турции в результате наводнения, которое произошло из-за сильных дождей, погибли по меньшей мере 70 человек. Еще 47 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в провинции Кастамону погибли 60 человек

Еще девять человек погибли в провинции Синоп и один человек в провинции Бартын.

При этом 47 человек пропали без вести в Синопе и Кастамону.

В то же время в лечебных заведениях находятся восемь человек.

341 человек в Бартине, 1 480 в Кастамону и 560 в Синопе были эвакуированы в безопасные районы.

В спасательных работах и оказании помощи в пострадавших от наводнения районах продолжают участвовать 8 092 человека, 1 063 автомобиля, 21 вертолет, 81 машина скорой помощи.

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