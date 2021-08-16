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У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті повені загинули 70 людей

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Туреччина, Понеділок 16 серпня 2021 14:31
У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті повені загинули 70 людей Фото: у Туреччині в результаті повені загинули 70 осіб (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Валерія Поліщук

У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті повені, яка сталася через сильні дощі, загинули щонайменше 70 осіб. Ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, в провінції Кастамону загинули 60 осіб

Ще дев'ять людей загинули в провінції Синоп і одна людина в провінції Бартин.

При цьому 47 осіб пропали безвісти в Синопі і Кастамону.

Водночас у лікувальних закладах перебувають вісім осіб.

341 людина в Бартіні, 1 480 в Кастамону і 560 в Синопі були евакуйовані в безпечні райони.

У рятувальних роботах і наданні допомоги в постраждалих від повені районах продовжують брати участь 8 092 людини, 1 063 автомобілі, 21 вертоліт, 81 машина швидкої допомоги.

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