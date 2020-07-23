В Чорноморському регіоні зростає напруга через дії РФ, - Таран

Фото: Андрій Таран (УНІАН)

Росія залишається головною загрозою нацбезпеці

В басейнах Чорного та Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацією Росією анексованого Криму. Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляють "Крим.Реалії".

Під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ, Таран зазначив, що РФ є головною проблемою нацбезпеки України.

"Я хотів би зробити чіткий і рішучий наголос на одному питанні - російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки", - підкреслив міністр.

Держави-учасники ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року неочікуваних масштабних військових навчань.

Раніше повідомлялося, що Україна і НАТО посилить присутність в чорноморському регіоні.

Нагадаємо, Таран раніше заявляв, що в Міністерстві оборони не фіксують підготовку Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму.