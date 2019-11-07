В Черноморском регионе безопасность восстановится после деоккупации Крыма, - МИД Украины

Фото: Алексей Макеев

По словам Макеева, невозможно восстановить безопасность, пока Россия оккупирует Крым и не прекратит войну против Украины

Политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев считает, что в Черноморском регионе безопасность может возобновится только после деоккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Anadolu.

"К сожалению, из того, что мы видим, Черное море теперь регион нестабильности, потому что один из наших соседей, Российская Федерация, нарушила международное право", - говорит он.

Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг для восстановления стабильности и безопасности в регионе.

"Невозможно, пока Россия оккупирует Крым и не прекратит свою войну против Украины", - добавил он.

Напомним, международный суд ООН завтра, 8 ноября, объявит решение по возражениям Российской Федерации по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Завтра в 16:00 по киевскому времени Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) объявит решение относительно возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - так называемое дело "Украина против России".

Как сообщало РБК-Украина, Украина обвиняет Россию в поставках оружия на Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, дискриминации украинской и крымскотатарской общин в Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.