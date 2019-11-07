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У Чорноморському регіоні безпека відновиться після деокупації Криму, - МЗС України

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 17:06
У Чорноморському регіоні безпека відновиться після деокупації Криму, - МЗС України
Фото: Олексій Макєєв

За словами Макєєва, неможливо відновити безпеку, поки Росія деокупує Крим і не припинить свою війну проти України

Політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що у Чорноморському регіоні безпека може відновиться тілки після деокупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Anadolu.

"На жаль, з того, що ми бачимо, Чорне море тепер регіон нестабільності, тому що один з наших сусідів, Російська Федерація, порушила міжнародне право", - говорить він.

Він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб Росія зробила крок для відновлення стабільності та безпеки в регіоні.

"Неможливо, поки Росія деокупує Крим і не припинить свою війну проти України", - додав він.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН завтра, 8 листопада, оголосить рішення за запереченням Російської Федерації у справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму. Завтра о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) оголосить рішення щодо заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - так звана справа "Україна проти Росії".

Як повідомляло РБК-Україна, Україна звинувачує Росію в поставках зброї на Донбас, обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищенні пасажирського автобуса в районі Волновахи, дискримінації української та кримськотатарської громад у Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

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