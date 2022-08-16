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Черноморский флот РФ прячется у побережья Крыма после серии потерь, - британская разведка

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Украина, Вторник 16 августа 2022 08:43
Черноморский флот РФ прячется у побережья Крыма после серии потерь, - британская разведка Фото: Черноморский флот России утратил эффективность (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Надводные корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с эффективностью контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и утратил контроль на островом Змеиный.

"Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Черноморский флот РФ после серии неудач уже не способен проводить парады

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