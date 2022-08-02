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Черноморский флот РФ после серии неудач уже не способен проводить парады, - британская разведка

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Украина, Вторник 02 августа 2022 08:56
Черноморский флот РФ после серии неудач уже не способен проводить парады, - британская разведка Фото: российский флот не сможет провести парад (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Александр Белоус

Удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ является очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины. В ее ходе в апреле 2022 года был потерян флагман, крейсер "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"После сообщений об отмене парадов маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с действиями военного времени", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и направилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна.

"Это первая отгрузка зерна из украинского порта с начала вторжения, что стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и Россией от 22 июля", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, оккупационная администрация Севастополя 28 июля заявила об атаке украинского беспилотника по штабу Черноморского флота.

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