Чорноморський флот РФ ховається біля узбережжя Криму після серії втрат, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль на островом Зміїний.

"Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, почасти тому, що морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці", - вважають в Міноборони Британії.