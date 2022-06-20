В Черном море стало на один российский корабль меньше, но угроза остается
Фото: в Черном море стало на один корабль меньше, но угроза остается (t me nexta live)
В Черном море осталось два ракетных корабля оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их 2, подводных лодок, как и ВДК по 3", - сказано в нем.
При этом отмечается, что остается угроза удара 28 крылатыми ракетами.
Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по российскому буксиру, у которого на борту находился ЗРК "ТОР".