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В Черном море стало на один российский корабль меньше, но угроза остается

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Украина, Понедельник 20 июня 2022 16:26
В Черном море стало на один российский корабль меньше, но угроза остается Фото: в Черном море стало на один корабль меньше, но угроза остается (t me nexta live)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черном море осталось два ракетных корабля оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их 2, подводных лодок, как и ВДК по 3", - сказано в нем.

При этом отмечается, что остается угроза удара 28 крылатыми ракетами.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по российскому буксиру, у которого на борту находился ЗРК "ТОР".

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