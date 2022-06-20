В Черном море стало на один российский корабль меньше, но угроза остается

В Черном море осталось два ракетных корабля оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" .

"В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их 2, подводных лодок, как и ВДК по 3", - сказано в нем.

При этом отмечается, что остается угроза удара 28 крылатыми ракетами.