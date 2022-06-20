В Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається

У Чорному морі залишилось два ракетних кораблі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" .

"В Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на 1 ракетний корабель постійної присутності, зараз їх 2, підводних човнів, як і ВДК по 3", - сказано в ньому.

При цьому зазначається, що залишається загроза удару 28 крилатими ракетами.