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В Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 16:26
В Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається Фото: в Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається (t me nexta live)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чорному морі залишилось два ракетних кораблі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на 1 ракетний корабель постійної присутності, зараз їх 2, підводних човнів, як і ВДК по 3", - сказано в ньому.

При цьому зазначається, що залишається загроза удару 28 крилатими ракетами.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали удару по російському буксиру, у якого на борту знаходився ЗРК "ТОР".

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