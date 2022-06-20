В Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається
Фото: в Чорному морі стало на один російський корабель менше, але загроза залишається (t me nexta live)
У Чорному морі залишилось два ракетних кораблі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на 1 ракетний корабель постійної присутності, зараз їх 2, підводних човнів, як і ВДК по 3", - сказано в ньому.
При цьому зазначається, що залишається загроза удару 28 крилатими ракетами.
Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали удару по російському буксиру, у якого на борту знаходився ЗРК "ТОР".