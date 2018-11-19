В Черном море спасли экипаж буксира, который потерпел крушение

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Экипаж обнаружил повреждение корпуса, вследствие чего в моторный отсек начала поступать вода

В Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, около 9:30 19 ноября через общий канал безопасности на море пограничные посты технического наблюдения и морской координационно-спасательный центр получили сигнал SOS.

"Согласно координатам поступления сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно за 9 милях от берега, тонет буксир "Параллель". Судно направлялось в Скадовск. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, вследствие чего в моторный отсек начала поступать вода", - говорится в сообщении.

Для спасения экипажа буксира немедленно направили два поисково-спасательных катера из Черноморска и катер Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова.

К моменту прибытия спасателей на место экипаж буксира, который тонул, подобрало иностранное судно, которое проходило рядом. Добравшись до района происшествия, катер Морской охраны принял на борт экипаж из 4 человек. Их отвезли в порт "Очаков".

Напомним, сегодня, 19 ноября, российские пограничники задержали в Азовском море в районе Ейской косы украинский рыболовецкий катер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия усиливает корабельные группировки пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Азовском море.