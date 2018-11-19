Российские пограничники задержали украинский катер в Азовском море

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Капитану судна назначили штраф в размере пяти тысяч рублей

Российские пограничники задержали в Азовском море в районе Ейской косы украинский рыболовный катер. Об сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что судно было задержано за нарушение правил рыболовства. Катер и рыбаки были доставлены в порт Ейска.

"В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - цитирует агентство сообщение погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

За нарушение правил рыболовства капитану судна назначили штраф в сумме 5 тысяч рублей (2 тысячи гривен - ред.). Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

Как отмечается, согласно протоколу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны осуществляют регулирование вопросов рыболовства на основе внутреннего законодательства.

Раннее РБК-Украина сообщало, что председателю российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину. Они посещали временно оккупированный Крым.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина документирует каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море. По его словам, все собранные показания будут использованы для исков против России