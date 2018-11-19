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У Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав аварії

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 21:21
У Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав аварії
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Екіпаж виявив пошкодження корпусу, внаслідок чого до моторного відсіку почала поступати вода

У Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ). 

Як повідомляється, близько 9:30 19 листопада через загальний канал безпеки на морі прикордонні пости технічного спостереження та морський координаційно-рятувальний центр отримали сигнал SOS.

"Відповідно до координат надходження сигналу було встановлено, що в районі Тендрівської коси, приблизно за 9 миль від берега, потерпає буксир "Паралель". Судно прямувало в Скадовськ. Екіпаж виявив пошкодження корпусу, внаслідок чого до моторного відсіку почала поступати вода", - йдеться в повідомленні.

Для порятунку екіпажу буксира негайно направили два пошуково-рятувальних катери з Чорноморська та катер Морської охорони Держприкордонслужби з Очакова.

До моменту прибуття рятувальників на місце екіпаж буксира, що потерпав, підібрало судно закордонного прямування, яке проходило поряд. Діставшись району події, катер Морської охорони прийняв на борт екіпаж з 4 чоловік. Їх відвезли до порту "Очаків".

Нагадаємо, сьогодні 19 листопада російські прикордонники затримали в Азовському морі в районі Єйської коси український рибальський катер. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія посилює корабельне угруповання прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Азовському морі. 

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