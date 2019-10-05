Зенитные ракетные войска ВСУ начали учения с боевой стрельбой

Иллюстративное фото (www.mil.gov.ua)

В учениях принимают участие ракетные полки С-300" и "Бук-М1"

В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил.

Как отметили в пресс-службе, главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

"Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение", - сказал начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных сил ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Как отметили в пресс-службе, нынешние итоговые учения проводятся в четыре этапа. Сейчас идет первый. Он начался с воздушного командования "Центр". Затем к учениям подключилось командование "Восток". Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружений, больше личного состава, проведут более пусков ракет. Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125".

К учения зенитных ракетных войск также привлекается авиация. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавания целей. А роль мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 "Рейс".

Напомним, в конце сентября во Львовской области закончились международные военные учения Rapid Trident-2019, целью которых была подготовка подразделений к ведению боевых действий по стандартам НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области 30 августа состоялось испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Ракеты должна взять на вооружение украинская армия.