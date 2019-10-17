У Чорному морі пройшли військові навчання за участю України, США та Румунії

Фото: військові навчання в Чорному морі (скріншот з відео)

Метою навчань був обмін досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів

В акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських України, американський ракетний есмінець "Портер" і румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу" провели спільні військові навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗС України.

Як повідомляється, метою тренувань є удосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів.

"Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів при виконанні завдань у складі інтернаціональної групи. У ході спільної тренування екіпажі кораблів виконали завдання з тактичного маневрування, лідирування, рятування людини, яка опинилася за бортом, дій з протиповітряної оборони, а також тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це вже третій з початку 2019 року візит бойового корабля ВМС США в Україну.

Нагадаємо, США передали Україні два патрульних катери класу Island. Вважається, що нові патрульні катери істотно посилять позиції Військово-морських сил України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.