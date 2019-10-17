ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чорному морі пройшли військові навчання за участю України, США та Румунії

Новини » Політика    17.10.2019 - 16:07
У Чорному морі пройшли військові навчання за участю України, США та Румунії
Фото: військові навчання в Чорному морі (скріншот з відео)

Метою навчань був обмін досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів

В акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських України, американський ракетний есмінець "Портер" і румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу" провели спільні військові навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗС України.

Як повідомляється, метою тренувань є удосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів.

"Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів при виконанні завдань у складі інтернаціональної групи. У ході спільної тренування екіпажі кораблів виконали завдання з тактичного маневрування, лідирування, рятування людини, яка опинилася за бортом, дій з протиповітряної оборони, а також тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це вже третій з початку 2019 року візит бойового корабля ВМС США в Україну.

Нагадаємо, США передали Україні два патрульних катери класу Island. Вважається, що нові патрульні катери істотно посилять позиції Військово-морських сил України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Росія проведе навчання з застосуванням балістичних ракет США візьмуть участь у навчаннях Defender 2020
Новини України Чорне моревоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся