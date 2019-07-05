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В Черном море перевернулось судно с туристами

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 22:08
В Черном море перевернулось судно с туристами
Иллюстративное фото (vladtime.ru)

В результате инцидента погибли два человека

В Черном море недалеко от побережья Краснодарского края опрокинулся прогулочное судно с пассажирами, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

Как сообщается, инцидент произошел вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега.

По предварительной информации, на борту находились 43 человека. В результате инцидента два человека погибли, одна женщина находится в реанимации, 18 человек удалось спасти из воды.

"На место направлены экстренные службы реагирования, в спасательной операции принимают участие спасатели МЧС России по Кубани, спасатели пляжа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители задержали владельца опрокинувшегося судна. По предварительным данным, судно было рассчитано на 20 пассажиров, но перевозило вдвое больше людей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы. Всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

Кроме того, в Карибском море у берегов Гондураса затонула лодка, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. Число погибших может возрасти, так как девять человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что пока удалось спасти 47 человек, которые также находились на борту судна.

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