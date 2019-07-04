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В Карибском море при крушении судна погибли 27 человек

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 08:23
В Карибском море при крушении судна погибли 27 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

После крушения судна в Карибском море девять человек числятся пропавшими без вести

В Карибском море у берегов Гондураса затонула лодка, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

В Ассоциации промышленного рыболовства Атлантики говорят, что число погибших может возрасти, так как девять человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что пока удалось спасти 47 человек, которые также находились на борту судна.

Представитель вооруженных сил страны Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения. При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента. Отметим, что лодка была предназначена для ловли омаров.

РБК-Украина писало, что 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. Погибли 23 человека.

Напомним, 27 мая на западе Демократической Республики Конго в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер, погибли по меньшей мере 30 человек.

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Новости Украины Карибское мореавариясудно
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