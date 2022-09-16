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В Черном море нашли дырявый плот из затонувшего крейсера "Москва"

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 15:19
В Черном море нашли дырявый плот из затонувшего крейсера "Москва" Фото: в Черном море нашли дырявый плот из затонувшего крейсера "Москва" (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Экипаж морского торгового судна обнаружил в Черном море дырявый спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что плавсредство держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам.

На плоту было сломанное, поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и устройствах указаны боевые номера.

Пограничники отмечают, что находка стала доказательством халатности российского военного руководства.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", - говорится в сообщении.

Потера крейсера "Москва"

Корабль получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля. Украинская сторона заявила, что атаковала российский флагман двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Хотя Минобороны РФ до сих пор не подтвердило потерю корабля в боевых действиях.

По оценкам, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны России против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн долларов.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал главную ошибку, которую допустили оккупанты с крейсером "Москва".

Утрата флагмана российского Черноморского флота стала одним из важнейших этапов освобождения острова Змеиный.

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