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В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

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Москва, Четверг 05 августа 2021 11:32
В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния Фото: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Россияне считают, что учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.

Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и "других" инструментов.

"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", - заявил Пилипсон.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия планирует превратить Черное море в свое "внутреннее озеро".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море.

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Российская Федерация Черное море
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