В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

В России заявили, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Россияне считают, что учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.

Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью " РИА Новости ".

По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и "других" инструментов.

"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", - заявил Пилипсон.