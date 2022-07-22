UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черном море начались учения НАТО "Бриз"

Фото: в Черном море начались учения НАТО" Бриз" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Североатлантический альянс начал учения "Бриз" в болгарской акватории Черного моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание News.bg.

В учениях принимают 11 стран НАТО:

  • Болгария;
  • Албания;
  • Бельгия;
  • Греция;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • США;
  • Турция;
  • Франция.

Также к учениям привлечены 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих страны.

Отмечается, что это первые масштабные учения в Черном море с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В районах проведения учений были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников из-за риска свободно плавающих противокорабельных мин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Великобритания недавно начала обучение украинской военных по стандартам НАТО

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация