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У Чорному морі розпочались навчання НАТО "Бриз"

Фото: у Чорному морі розпочались навчання НАТО "Бриз" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Північноатлантичний альянс розпочав навчання "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на болгарське видання News.bg.

В навчаннях беруть 11 країн НАТО:

  • Болгарія;
  • Албанія;
  • Бельгія;
  • Греція;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Польща;
  • Румунія;
  • США;
  • Туреччина;
  • Франція.

Також до навчань залучені 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців країни.

Зазначається, що це перші масштабні навчання у Чорному морі з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

У районах проведення навчань було вжито усі необхідні заходи для забезпечення безпеки учасників через ризик вільно плаваючих протикорабельних мін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія нещодавно почала навчання українській військових за стандартами НАТО

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