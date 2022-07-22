В Черном море начались учения НАТО "Бриз"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание News.bg .

В районах проведения учений были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников из-за риска свободно плавающих противокорабельных мин.

Отмечается, что это первые масштабные учения в Черном море с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Также к учениям привлечены 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Великобритания недавно начала обучение украинской военных по стандартам НАТО

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