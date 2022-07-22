У Чорному морі розпочались навчання НАТО "Бриз"

Північноатлантичний альянс розпочав навчання "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на болгарське видання News.bg.

В навчаннях беруть 11 країн НАТО: Болгарія;

Албанія;

Бельгія;

Греція;

Італія;

Латвія;

Польща;

Румунія;

США;

Туреччина;

Франція. Також до навчань залучені 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців країни. Зазначається, що це перші масштабні навчання у Чорному морі з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У районах проведення навчань було вжито усі необхідні заходи для забезпечення безпеки учасників через ризик вільно плаваючих протикорабельних мін.