У Чорному морі розпочались навчання НАТО "Бриз"
Північноатлантичний альянс розпочав навчання "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на болгарське видання News.bg.
В навчаннях беруть 11 країн НАТО:
- Болгарія;
- Албанія;
- Бельгія;
- Греція;
- Італія;
- Латвія;
- Польща;
- Румунія;
- США;
- Туреччина;
- Франція.
Також до навчань залучені 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців країни.
Зазначається, що це перші масштабні навчання у Чорному морі з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
У районах проведення навчань було вжито усі необхідні заходи для забезпечення безпеки учасників через ризик вільно плаваючих протикорабельних мін.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія нещодавно почала навчання українській військових за стандартами НАТО
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