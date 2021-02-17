В Черногорию доставили первую партию российской COVID-вакцины
В среду вечером, 17 февраля, в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
В первой партии 2 тысячи доз российской вакцины. В ближайшее время ожидается поступление еще двух тысяч доз препарата.
Кроме того, со дня на день ожидается партия вакцины "Спутник V", которая поступит напрямую из России.
Также Черногория ожидает поставки вакцин Sinopharm и Pfizer.
UŽIVO: Dolazak prvog kontingenta donacije vakcina Srbije u Crnu Goru
Напомним, 11 февраля стало известно, что Черногория решила закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.
Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.