Черногория уточнила правила въезда для украинцев

Власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси. Для граждан этих стран действует особый порядок пересечения границы.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Как отмечается в официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья страны, для граждан, прибывающих из этих двух государств, действует особый порядок въезда в Черногорию.

"Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличие тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь свежий (сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы) отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, Черногория упростила въезд для украинцев после того, как правительство страны внесло Украину в "зеленый список".

Как сообщали накануне в МИД, украинские граждане могут въехать на территорию 23 стран, при этом в некоторые страны необходима виза, а также действуют определенные карантинные ограничения.