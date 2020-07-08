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Черногория упростила въезд для украинцев

Среда 08 июля 2020 обновлено 09:39
Черногория упростила въезд для украинцев
Фото: Черногория (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Для въезда не нужно иметь негативный тест на коронавирус

Правительство Черногории внесло Украину в список стран "зеленой зоны". Таким образом, для туристов из Украины разрешен въезд в Черногорию без необходимости иметь негативный тест на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Института общественного здоровья Черногории.

Новые правила въезда начали действовать с сегодняшнего дня, 8 июля. Всего в список стран "зеленой зоны" Черногории входят 50 стран.

Напомним, ранее въезд из Украины на территорию Черногории был разрешен при проведении предварительного тестирования на коронавирус и получения негативного результата.

Днями Черногория попала в список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения, таким образом при въезде в Украину из этой страны при необходимо будет проходить двухнедельную самоизоляцию.

Всего украинские граждане могут въехать на территорию 23 стран, при этом в некоторые страны необходима виза, а также действуют определенные карантинные ограничения.

Отметим, с 7 июля в Черногории на неделю усилили карантин, в частности, в отношении массовых мероприятия, а также работу заведений в ночное время.

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