Чорногорія уточнила правила в'їзду для українців

Влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну жителів України та Білорусі. Для громадян цих країн діє особливий порядок перетину кордону.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Як відзначається в офіційних повідомленнях уряду та Інституту громадського здоров'я країни, для громадян, що прибувають з цих двох держав, діє особливий порядок в'їзду в Чорногорію.

"Відтепер українцям і білорусам дозволено в'їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з епідемією COVID-19 тільки у разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму", - йдеться в повідомленні.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не потрібно, тоді як мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати свіжий (зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетинання кордону) негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, Чорногорія спростила в'їзд для українців після того, як уряд країни вніс Україну до "зеленого списку".

Як повідомляли напередодні в МЗС, українські громадяни можуть в'їхати на територію 23 країн, при цьому в деякі країни необхідна віза, а також діють певні карантинні обмеження.