Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса

Черногория стала первой в Европе страной, в которой все ранее инфицированные коронавирусом пациенты излечились от этой болезни. Официальные данные подтвердили в Минздраве страны.

Об этом сообщил президент Черногории Мило Джованович в своем Twitter.

По его словам, Институт общественного здоровья в Подгорице 20 дней подряд не фиксировал новых случаев заболевания.

"Ноль больных!.. Государственные органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна", - заявил президент.

Он добавил, что теперь стране нужно продолжать борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Первый случай коронавируса обнаружили в Черногории 17 марта. Всего власти сообщали о 324 заболевших и девяти умерших вследствие заражения.

Напомним, в Черногории отменили с 15 мая комендантский час, а также ослабили ряд карантинных мер.

Ранее сообщалось, что Черногория готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля.