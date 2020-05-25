Чорногорія першою в Європі позбулася коронавірусу

Чорногорія стала першою в Європі державою, в якій всі раніше інфіковані коронавірусом пацієнти вилікувалися від цієї хвороби. Офіційні дані підтвердили в Мінохоронздоров'я країни.

Про це повідомив президент Чорногорії Міло Джованович у своєму Twitter.

За його словами, Інститут громадського здоров'я в Подгориці 20 днів поспіль не фіксував нових випадків захворювання.

"Нуль хворих!.. Державні органи влади і всі чорногорське суспільство продемонстрували високий рівень відповідальності у вирішенні цієї проблеми, а наша система охорони здоров'я довела, що вона організована, віддана своїй справі і компетентна", - заявив президент.

Він додав, що тепер країні потрібно продовжувати боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Перший випадок коронавірусу виявили в Чорногорії 17 березня. Всього влада повідомляла про 324 хворих і дев'ятьох померлих внаслідок зараження.

Нагадаємо, у Чорногорії скасували з 15 травня комендантську годину, а також послабили ряд карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.