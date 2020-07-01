Черногория изменила условия допуска украинцев

Черногория с 30 июня изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию. В частности, попасть в страну можно не только с результатом ПЦР-теста, а и теста на антитела.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории в Facebook.

Сообщается, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.

При этом тест должен быть сделан не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории с момента забора образцов. Тест должен быть распечатан, перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен.

Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025. Тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране.

Кроме того, сообщается, что пока нет информации о минимальном возрасте, с которого нужно делать такой тест. Украинцев призывают воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, используя перелеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория вошла в перечень европейских стран, которые открыли границы для Украины.

Во второй половине июня в Черногории заявили, что будут пропускать украинцев только с ПЦР-тестами.