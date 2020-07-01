Чорногорія змінила умови допуску українців

Чорногорія з 30 червня змінила умови допуску громадян України на свою територію. Зокрема, потрапити до країни можна не тільки з результатом ПЛР-тесту, а і тесту на антитіла.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Чорногорії в Facebook.

Повідомляється, що українці можуть в'їжджати до Чорногорії при наявності негативного тесту на COVID-19. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

При цьому тест повинен бути зроблений не раніше 72 годин до перетину кордону Чорногорії з моменту забору зразків. Тест має бути роздрукований, переклад на англійську або чорногірський бажаний, але не обов'язковий.

Тест має бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні.

Крім того, повідомляється, що поки немає інформації про мінімальний вік, з якого треба робити такий тест. Українців закликають утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії, використовуючи перельоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія увійшла до переліку європейських країн, які відкрили кордони для України.

У другій половині червня у Чорногорії заявили, що будуть пропускати українців тільки з ПЛР-тестами.