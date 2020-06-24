В Черногории разъяснили условия въезда для украинцев

Фото: Черногория (pixabay)

В посольстве Украины в Черногории советует воздержаться от автомобильных поездок в страну

Украинцы, которые планируют посетить Черногорию, могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР теста на COVID-19. Такое правило было введено с 22 июня.

Об этом сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.

Правительство ввело требования для тестов на коронавирус:

это должен быть именно ПЦР тест, экспресс тест не подходит;

тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов);

тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык;

тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025.

"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - уточнил посол.

Относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест - информация на данній момент отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.

Представительство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать прямые перелеты, или с минимально коротким временем для пересадки.

При этом посол отметил, что Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию.

"Сербия - открыта для въезда и транзита, однако она находится в "красном списке" Черногории, поэтому украинцу может быть отказано во въезде в Черногорию из Сербии (даже при условии транзита)", - отметил посол.

Напомним, Украина попала в список стран "красной зоны".

Кроме того, Испания с 21 июня открыла границы для иностранных туристов, однако Украины в списке нет.

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Автор: РБК-Украина