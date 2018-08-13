В Черное море зашел эсминец США USS Carney

Операции этого корабля должны повысить безопасность и стабильность в регионе

Боевой корабль шестого флота США USS Carney вошел в воды Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба флота США.

В заявлении говорится, что операции корабля имеют задачу повысить безопасность и стабильность на море в данном регионе.

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", - заявил капитан эсминца Тайсон Янг.

Также он добавил, что нахождение корабля в Черном море позволит повысить совместимость с партнерами и улучшить обмен информацией.

Напомним, ранее сообщалось, что для проведения учений в Одессу прибыл американский ракетный эсминец. Цель пребывания флота США - "демонстрация безопасности и стабильности в регионе и взаимосовместимости НАТО в рамках участия в украино-американских военных учениях Sea Breeze 2018".