В Одессу прибыл американский ракетный эсминец на военные учения

В Одессу на военные учения Sea Breeze 2018 прибыли два корабля флота США

В Одессу в понедельник, 9 июля, на международные военные учения Sea Breeze 2018, прибыл флот соединенных Штатов Америки (США). Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в Одессу прибыли американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 и штабной корабль шестого флота США USS Mount Whitney LCC20.

Цель пребывания флота США - "демонстрация безопасности и стабильности в регионе и взаимосовместимости НАТО в рамках участия в украино-американских военных учениях Sea Breeze 2018.

В то же время в Военно-морских силах США сообщили, что Porter вошел в Черное море, "чтобы продемонстрировать приверженность США коллективной обороне наших союзников и партнеров НАТО".

Напомним, ранее сообщалось, что В понедельник, 9 июля, в Одессе открываются украинско-американские военные учения "Си Бриз".