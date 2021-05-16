У Чорне море зайшов британський військовий корабель Trent. Він прямує в Одесу
У неділю, 16 травня, у Чорне море через протоку Босфор увійшов британський патрульний корабель HMS Trent. Наразі він прямує до Одеси, щоб пришвартуватися в порту.
Про це повідомило британське посольство в Туреччині на сторінці у Twiiter.
HMS TRENT P224 transited Istanbul strait this morning towards the Black Sea. pic.twitter.com/sttCUJmGAy— arkeonaval (@arkeonaval) May 16, 2021
При проходженні через Босфор корабель Королівського флоту супроводжували турецькі катери берегової охорони.
"Британія продовжуватиме підтримувати безпеку та стабільність, працюючи з НАТО та регіональними партнерами", - заявили в посольстві.
У російському Чорноморському флоті вже відреагували на входження корабля HMS Trent в Чорне море. Як передає російське агентство "ТАСС", сили та засоби Чорноморського флоту вже слідкують за діями британського патрульного корабля.
Нагадаємо, 10 травня до Одеси зайшов фрегат берегової охорони США Hamilton. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу після того, як ввечері 27 квітня увійшов в Чорне море.
Як писало РБК-Україна, тоді росіяни також стежили за діями американського корабля в Чорному морі.